Tülay Hatimoğulları'ndan Mahsa Amini'nin Anısına Açıklama

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren Mahsa Amini'nin ölümünün üçüncü yıl dönümünde, "3 yıl önce İran'da ahlak polisleri tarafından katledilen Mahsa Amini'yi saygıyla anıyorum" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 yıl önce İran'da ahlak polisleri tarafından katledilen Jina Emini'yi saygıyla anıyorum. Molla rejimine karşı Jina'nın saç telinden başlayan direniş sınırları aştı, tüm dünyaya dalga dalga yayıldı. Bir kez daha selam olsun özgürlük çığlığını tüm dünyada haykıran kadınlara… Selam olsun Jin Jiyan Azadi isyanını tüm dünyaya duyuran direnişe…" ifadesini kullandı.