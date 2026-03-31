Hatimoğulları: İktidar, yasal adım gerektirmeyen konularda direnç göstermekten vazgeçmeli

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, barış sürecinin 2'nci aşamasının öngörülebilir ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı. Parlamento'nun devreye girmesi ve demokratik adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Barış sürecinin 2'nci aşaması öngörülebilir, net ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmalıdır. Bu hem güveni artıracak hem de sürecin enfekte olmasını engelleyecektir. Ayrıca yasal adım gerektirmeyen konularda iktidar, direnç göstermekten vazgeçmelidir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Türkiye halklarının ihtiyacı olan şey, İran savaşının sonucunu beklemek değildir. İktidara milyonların adına çağrımızdır. Barış sürecinin 2'nci aşaması öngörülebilir, net ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmalıdır. Bu hem güveni artıracak hem de sürecin enfekte olmasını engelleyecektir. Ayrıca yasal adım gerektirmeyen konularda iktidar, direnç göstermekten vazgeçmelidir. 86 milyonun geleceğine ve Orta Doğu'nun barışı ile istikrarına katkı sağlayacak adımlar atılarak, Kürt meselesinin çözümünde ilerleme sağlanmalıdır. Orta Doğu'da kasırgalar eserken, Türkiye'de barış somut ve acil bir ihtiyaçtır. Türkiye'nin kendi iç barışını kurması ve demokratik bir toplumu inşa etmesi, bu nedenle yalnızca iç politik bir mesele değildir. Aynı zamanda bölgesel barış ve istikrar için tarihi önemdedir" dedi.

'ACİL OLARAK PARLAMENTO DEVREYE GİRMELİ'

Hatimoğulları, "Türkiye'nin önünü açacak, Orta Doğu'ya nefes aldıracak yol haritası bellidir. Acil olarak parlamento devreye girmeli; kapsayıcı, bütünlüklü bir çerçeve yasa bir an önce çıkarılmalıdır. Öcalan'ın silahsızlanma ve demokratik entegrasyon süreçlerini sağlıklı yürütebilmesi için koşullar sağlanmalıdır. AİHM ve AYM kararları, vakit geçirilmeden amasız fakatsız uygulanmalıdır. Hasta mahpuslar, toplumun vicdanını yaralıyor. Bir an önce serbest bırakılmalıdır. Kayyımlar tarihe gömülmeli. Seçilmişler, Türkiye'nin her yanında görevlerini yargı sopası olmadan, özgürce yapabilmelidir. Siyasal alanın genişletilmesi, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün güvence altına alınması bu sürecin vazgeçilmez parçasıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidip petrolünüzü kendiniz alın

Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere tarihi rest
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidip petrolünüzü kendiniz alın

Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere tarihi rest
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım belli oluyor

Alarmları kurun! Bu akşam herkesin gözü burada olacak