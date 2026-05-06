Haberler

Tülay Hatimoğulları "Üç Fidan"I Andı: "Mirasları Mücadelemiz, Kararlılıkları Rehberimizdir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anarak onların mücadele mirasının önemini vurguladı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anarak, "Mirasları mücadelemiz, kararlılıkları rehberimizdir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hatimoğulları, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"6 Mayıs 1972'de katledilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; sadece bir kuşağın değil, nesiller boyu bu toprakların teslim olmayan devrimci mirasının adıdır."

Onlar, cellatların karanlığını dahi yırtarak idam sehpasından yükselttikleri 'Yaşasın Kürt ve Türk halklarının kardeşliği' haykırışları ile bugün bir arada yaşam irademizin en aşılmaz kalesidir.

Mirasları mücadelemiz, kararlılıkları rehberimizdir. Saygı ve sonsuz minnetle…"

Kaynak: ANKA
CHP kurultay davası ertelendi

CHP kurultay davasında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi

Giydiği iddialı kıyafetler başını yaktı
Yıldırımhan dünyada ses getirdi: Türkiye'den gelen cehennem

Gizli silah korkuttu: Türkiye'den gelen cehennem
Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi

Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi
Fenerbahçe başkan adayından Muhammed Salah bombası

Fenerbahçe'den Salah bombası
Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi

Giydiği iddialı kıyafetler başını yaktı
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD'den Hürmüz'de tarihi geri adım
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu

İç çamaşırsız sahneye çıkan Defne'nin görüntüleri olay oldu