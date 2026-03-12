Haberler

Dem Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: "Gazi ve Ümraniye Katliamlarının 31. Yılında Katledilen Canlarımızı Saygıyla Anıyorum"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Gazi ve Ümraniye katliamlarının 31. yılında sosyal medyadan yaptığı açıklamada, adaletin sağlanması için mücadele edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Gazi ve Ümraniye katliamlarının 31. yılında katledilen canlarımızı saygıyla anıyorum… Cezasızlık politikaları nedeniyle 31 yıldır sağlanmayan adaletin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazi ve Ümraniye katliamlarının 31. yılında katledilen canlarımızı saygıyla anıyorum. Cezasızlık politikaları nedeniyle 31 yıldır sağlanmayan adaletin peşindeyiz. Canlarımızı katledenlerin hala aramızda dolaşıyor olması vicdanları yaralıyor. Maraş'tan Çorum'a, Sivas'tan Gazi'ye uzanan katliamlar zincirini unutmadık, unutmayacağız. Hakikat ortaya çıkana, adalet sağlanana dek mücadelemiz sürecek" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
