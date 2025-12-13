Tülay Hatimoğulları, Erdal Eren'i Andı... Hatimoğulları: Bizlere Bıraktığı Onurlu Mirasla Hafızalara Kazındı

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Erdal Eren'i idam edilişinin 45'inci yılında anarak, "12 Eylül darbecilerine, ölüme karşı korkuya, yılgınlığa, karamsarlığı kapılmadı. Halkına ve devrime olan inancıyla, bizlere bıraktığı onurlu mirasla, son bakıştaki o gözlerle hafızalarımıza kazındı" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, 12 Eylül askeri darbesinin ardından 13 Aralık 1980'de idam edilen Erdal Eren'i andı. Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"12 Eylül darbecilerine, ölüme karşı korkuya, yılgınlığa, karamsarlığı kapılmadı. Halkına ve devrime olan inancıyla, bizlere bıraktığı onurlu mirasla, son bakıştaki o gözlerle hafızalarımıza kazındı. 12 Eylül darbecileri tarafından yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'i katledilişinin 45. yılında saygıyla ve minnetle anıyorum. Mücadele devam ediyor, Erdal Eren mücadelemizde yaşıyor…"