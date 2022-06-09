TÜİK önünde arbede! Basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti - Haberler

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TÜİK önünde arbede! Basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Açıklanan enflasyon rakamlarını protesto etmek için TÜİK önünde toplanıp basın açıklaması yapmak isteyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcilerine polis ekipleri müdahalede bulundu.

Gerçeklerden uzak veri açıkladığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu önünde basın açıklamasında bulunacağını açıklayan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri bugün TÜİK binası önüne gitti.

Fakat polis ekipleri, Valilik tarafından izin verilmeyen gösteriyle ilgili harekete geçti. Açıklama yapmak isteyen konfederasyon üyeleri ve polisler arasında arbede yaşandı. Arbede sonucunda Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık'ın da aralarında olduğu konfederasyon üyeleri gözaltına alındı.

TÜİK önünde arbede! Basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu önünde yapılacak basın açıklamasıyla ilgili şu ifadelere yer vermişti: "TÜİK'in istatistikleri gerçekçi rakamlarla açıklamaması, kamu emekçileri ve yurttaşların açlık ve yoksulluğa mahkum edilmesine karşı mücadele edeceğiz. Bu ülkenin bir kurumu olduğunun bilincine varması için yarın TÜİK binası önünde basın açıklaması gerçekleştirilecektir."

TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 73,50 olarak hesapladığını duyurmuştu. Enflasyon oranını hem beklenenin ve hem de hissedilenin çok altında açıklayan kurumun madde sepetini de yayımlamayı durdurması tepkilere neden olmuştu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, gerçeklerden uzak veri açıkladığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu önünde bugün basın açıklaması yapacaklarını duyurmuştu. Valilik, Birleşik Kamu-İş üyelerine izin vermemişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (10)

ismail bey :

Tuik yetkililerinin çıkıp, bu enflasyon rakamını nerelerinden çıkardığını açıklamaları, aksi halde aflarını istemeleri gerekir..

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Emrah Tosunoglu :

Tüikin gerçekliklerle alakası yok maalesef

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Mehmet Vatandaş:

Anayasal bir hakkın bu şekilde engellenmesi TÜRKİYE = POLİS DEVLETİ imajı yaratır. Ne olur yani orada toplanıp beş on dakika konuşmayla devlet mi yıkılacak. Böyle basit her olayda gereksiz yere polisi kullanmak imajını zedeler

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