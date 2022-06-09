TÜİK önünde arbede! Basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti - Haberler

Gerçeklerden uzak veri açıkladığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu önünde basın açıklamasında bulunacağını açıklayan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri bugün TÜİK binası önüne gitti.

VALİLİK İZNİ YOK

Fakat polis ekipleri, Valilik tarafından izin verilmeyen gösteriyle ilgili harekete geçti. Açıklama yapmak isteyen konfederasyon üyeleri ve polisler arasında arbede yaşandı. Arbede sonucunda Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık'ın da aralarında olduğu konfederasyon üyeleri gözaltına alındı.

"İSTATİSTİKLER GERÇEKÇİ RAKAMLARLA AÇIKLANMIYOR"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu önünde yapılacak basın açıklamasıyla ilgili şu ifadelere yer vermişti: "TÜİK'in istatistikleri gerçekçi rakamlarla açıklamaması, kamu emekçileri ve yurttaşların açlık ve yoksulluğa mahkum edilmesine karşı mücadele edeceğiz. Bu ülkenin bir kurumu olduğunun bilincine varması için yarın TÜİK binası önünde basın açıklaması gerçekleştirilecektir."

NELER YAŞANMIŞTI?

TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 73,50 olarak hesapladığını duyurmuştu. Enflasyon oranını hem beklenenin ve hem de hissedilenin çok altında açıklayan kurumun madde sepetini de yayımlamayı durdurması tepkilere neden olmuştu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, gerçeklerden uzak veri açıkladığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu önünde bugün basın açıklaması yapacaklarını duyurmuştu. Valilik, Birleşik Kamu-İş üyelerine izin vermemişti.