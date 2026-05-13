Haberler

Tüik: İhracat Birim Değer Endeksi Yüzde 12,3 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in verilerine göre, ihracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artarken, ihracat miktar endeksi yüzde 16,7 azaldı. İthalat birim değer endeksi ise yüzde 6,3 arttı.

(ANKARA) - TÜİK'in mart ayı dış ticaret endeksi verilerine göre, ihracat birim değer endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı.

TÜİK, mart ayı dış ticaret endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,4, yakıtlarda yüzde 33,3, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,2 artış gösterdi.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 16,7 AZALDI

İhracat miktar endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,4, yakıtlarda yüzde 23,5, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,8 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 6,3 ARTTI

İthalat birim değer endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, yakıtlarda yüzde 2,7 azaldı, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,9 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,8 ARTTI

İthalat miktar endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,4 arttı, yakıtlarda yüzde 0,5 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,7 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Şubat ayında 138,2 iken 2026 Mart ayında yüzde 4,7 oranında azalarak 131,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Mart ayında 170,8 iken 2026 yılı Mart ayında yüzde 18,3 oranında azalarak 139,5 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Şubat ayında 128,1 iken 2026 Mart ayında yüzde 2,5 oranında artarak 131,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Mart ayında 136,2 iken 2026 yılı Mart ayında yüzde 0,3 oranında artarak 136,6 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2026 YILI MART AYINDA 92,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Mart ayında 87,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,9 puan artarak, 2026 yılı Mart ayında 92,5 oldu.

Kaynak: ANKA
Özkan Yalım'ın ifadesinde skandal iddia! Genç avukat ateş püskürdü: Şerefsizsiniz

İfadede adı geçen avukattan hakkındaki otel odası iddiasına yanıt
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...

"Öcalan'a statü" çağrısına AK Parti'den çok konuşulacak yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti

773 günde haritanın rengi değişti

Görüntüsü ortaya çıktı! Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş

Fener taraftarını çıldırtan görüntü!

Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde

Fenerbahçe'yi yaktılar! Kesilen ceza servet değerinde
Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu
Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe'ye "Evet" dedi! Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak

Arda Güler'e inanılmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak

Arda'ya inanılmaz teklif! Kabul ederse paraya para demeyecek