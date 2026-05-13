Tüik: İhracat Birim Değer Endeksi Yüzde 12,3 Arttı

TÜİK, mart ayı dış ticaret endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,4, yakıtlarda yüzde 33,3, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,2 artış gösterdi.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 16,7 AZALDI

İhracat miktar endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,4, yakıtlarda yüzde 23,5, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,8 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 6,3 ARTTI

İthalat birim değer endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, yakıtlarda yüzde 2,7 azaldı, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,9 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,8 ARTTI

İthalat miktar endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,4 arttı, yakıtlarda yüzde 0,5 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,7 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Şubat ayında 138,2 iken 2026 Mart ayında yüzde 4,7 oranında azalarak 131,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Mart ayında 170,8 iken 2026 yılı Mart ayında yüzde 18,3 oranında azalarak 139,5 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Şubat ayında 128,1 iken 2026 Mart ayında yüzde 2,5 oranında artarak 131,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Mart ayında 136,2 iken 2026 yılı Mart ayında yüzde 0,3 oranında artarak 136,6 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2026 YILI MART AYINDA 92,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Mart ayında 87,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,9 puan artarak, 2026 yılı Mart ayında 92,5 oldu.

Kaynak: ANKA