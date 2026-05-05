TÜİK: Kırmızı et ve çiğ süt üretimi azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılında kırmızı et üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 10,5, çiğ süt üretiminin yüzde 4,9 azaldığını açıkladı.

TÜİK, 2025 yılına ilişkin kırmızı et ve çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2024 yılında 2 milyon 105 bin 895 ton olan kırmızı et üretimi, 2025 yılında yüzde 10,5 azalarak 1 milyon 885 bin 130 ton oldu. Bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 11,5 azalarak 1 milyon 313 bin 7 ton, koyun eti üretimi yüzde 8,1 azalarak 468 bin 470 ton, keçi eti üretimi yüzde 8,8 azalarak 90 bin 744 ton, manda eti üretimi ise yüzde 6,3 azalarak 12 bin 909 ton oldu.

ÇİĞ SÜT ÜRETİMİ

2024 yılında 22 milyon 487 bin 757 ton olan çiğ süt üretimi, 2025 yılında yüzde 4,9 azalarak 21 milyon 379 bin 88 ton oldu. Bir önceki yıla göre inek sütü üretimi yüzde 4, manda sütü üretimi yüzde 33, koyun sütü üretimi yüzde 11,9 ve keçi sütü üretimi yüzde 29,8 azaldı. Çiğ süt üretiminin 2025 yılında yüzde 94,5'ini inek sütü, yüzde 3,7'sini koyun sütü, yüzde 1,6'sını keçi sütü ve yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.

YÜZDE 60,9'U SÜT TOPLAMA MERKEZLERİNE SATILDI

Tarımsal işletmeler tarafından 2025 yılında üretilen çiğ sütün yüzde 60,9'u süt toplama merkezlerine ve süt işleme tesislerine (süt fabrikaları, mandıralar ve benzeri), yüzde 17,1'i ise doğrudan tüketiciye veya sokak sütçüsü, tüccar, pastane, dondurmacı ve benzeri yerlere satıldı. Üretilen çiğ sütün yüzde 14,1'i hanehalkı niteliğindeki tarımsal işletmeler tarafından süt ürünü üretmek için kullanıldı. Sağıldıktan sonra hayvan besleme amacıyla kullanılan çiğ süt oranı yüzde 4,8, hanede tüketilen ve ücretsiz olarak verilen çiğ süt oranı yüzde 1 oldu. Üretim ve işleme sürecinde meydana gelen kayıplar toplam üretimin yüzde 0,1'ini oluşturdu. Kullanım alanı bilinmeyen çiğ süt oranı ise yüzde 2 olarak gerçekleşti.

