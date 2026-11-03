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TÜİK'in 124 numaralı hattı vatandaşların talep ve şikayetlerini alıyor

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TÜİK'in ALO 124 Çağrı Merkezi, vatandaşların kuruma ulaşarak bilgi ve veri talebinde bulunabildiği bir kanal olarak çalışıyor. 26 bölge müdürlüğünde CATI yöntemiyle yürütülen görüşmelerden elde edilen veriler doğrudan sisteme aktarılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ALO 124 Çağrı Merkezi, vatandaşların kuruma doğrudan ulaşmasını, bilgi ve veri taleplerini iletmesini sağlıyor.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından yürütülen veri toplama çalışmaları kapsamında telefon görüşmeleri 124 numaralı kurumsal hat üzerinden gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, çağrı merkezi aracılığıyla resmi istatistik çalışmalarına ilişkin bilgi alabiliyor, anket görüşmelerine katılabiliyor, dilek, şikayet ve önerilerini kuruma iletebiliyor.

TÜİK'in 26 bölge müdürlüğü bünyesinde yürütülen veri toplama çalışmalarında Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi kullanılıyor.

Bu yöntemle gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen veriler doğrudan sisteme aktarılarak istatistiksel bilgilerin hızlı, doğru ve tutarlı biçimde derlenmesi sağlanıyor.

ALO 124 üzerinden vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada, çağrı merkezinin hizmet kalitesinin artırılmasına ve vatandaşlarla kurum arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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