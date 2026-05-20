TÜİK: Suçtan korunmak için alınan en yaygın önlem çelik kapı oldu

TÜİK, 025 yılına ilişkin Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre; suçtan korunmak amacıyla hanehalkının evde aldığı güvenlik önlemlerinin başında yüzde 70,7 ile zırhlı/çelik kapı, yüzde 35,5 güvenlik kamerası ve yüzde 28 pencerelere panjur veya korkuluk geldi. En düşük orana sahip önlemler de yüzde 4,7 hırsız alarmı, yüzde 4,8 bekçi köpeği ve yüzde 5,5 ile biber gazı/elektro şok oldu. Alınan güvenlik önlemleri kent-kır sınıflamasına göre incelendiğinde; ateşli silah ve bekçi köpeği önlemlerinin kırda, pencerelere panjur veya korkuluk önleminin orta yoğun kentte diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek oranda olduğu görüldü. Zırhlı/çelik kapı, güvenlik kamerası, daha yüksek çit veya duvar, özel kapı kilitleri, güvenlik görevlisi, biber gazı/elektro şok ve hırsız alarmı önlemlerinin ise yoğun kentte diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek oranda olduğu görüldü.

BİREYLERİN YÜZDE 3,5'İ BİLİŞİM SUÇLARINA MARUZ KALDI

Araştırmada yer alan suç türleri için 15 ve üzeri yaştaki nüfusun son bir yıl içinde en az bir kez mağdur olma oranı değerlendirildiğinde; cinsel olmayan taciz yüzde 4,6, bilişim suçları yüzde 3,5, tüketici dolandırıcılığı yüzde 2,8 ile ilk sıralarda yer aldı. Yağma yüzde 0,1, araç hırsızlığı yüzde 0,2 ve araçtan kişisel eşyanın çalınması yüzde 0,6 ile en düşük yaygınlık hızına sahip suç türleri oldu. Araştırmada yer alan suç türleri için yaşanan son suç mağduriyeti olayını resmi bir merciye bildirme oranı incelendiğinde; en yüksek bildirme oranına sahip suç yüzde 81,3 ile araç hırsızlığı oldu. Bunu yüzde 68,4 ile motosiklet/moped hırsızlığı ve yüzde 53,3 ile saldırı ve yaralanma izledi. En düşük bildirme oranına sahip suç türleri; sırasıyla yüzde 5,1 rüşvet, yüzde 11 cinsel taciz ve yüzde 14,7 cinsel olmayan taciz oldu.

EN ÇOK PARA VE ALTIN HIRSIZLIĞI GERÇEKLEŞTİ

Son yaşanan suç mağduriyeti olayında çalınan eşya veya oluşan maddi kaybın 2025 yılı toplam değeri incelendiğinde; tüm suçlar için en yüksek oranın 24 bin 999 TL ve altında gerçekleştiği görüldü. Evden hırsızlık ve tüketici dolandırıcılığında 100 bin TL ve üzeri ikinci sırada yer alırken, diğer suç türlerinde 25 bin 99 bin 999 TL arası ikinci sırada yer aldı.

EVDEN HIRSIZLIK OLAYLARININ YÜZDE 15,5'İNDE ELEKTRONİK/ELEKTRİKLİ EŞYA ÇALINDI

Evden hırsızlık olaylarının yüzde 16,6'sında evden bir şey çalınmazken, yüzde 15,5'inde elektronik/elektrikli eşya ve yüzde 14,9'unda mücevher, saat, altın çalındı. Diğer hırsızlık olaylarında çalınan eşya yüzde 19,4'ünde cüzdan/çanta/bavul ve evrak çantası, yüzde 15,2'sinde cep telefonu oldu.

