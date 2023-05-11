TÜİK, 2022 Kent-Kır Nüfus İstatistiklerini Açıkladı

TÜİK, 2022 yılına ilişkin kent-kır nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin toplam yüz ölçümünün yüzde 1,6'sını oluşturan 'yoğun kent' olarak adlandırılan yerleşim yerlerinde yaşayan kişi sayısı, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 57 milyon 934 bin 583 kişi oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'de toplam nüfusun yüzde 67,9'unun 'yoğun kent', yüzde 17,3'ünün 'kır' ve yüzde 14,8'inin ise 'orta yoğun kent' olarak sınıflandırılan yerleşim alanlarında ikamet ettiğini açıkladı.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin kent-kır nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin toplam yüz ölçümünün yüzde 1,6'sını oluşturan 'yoğun kent' olarak adlandırılan yerleşim yerlerinde yaşayan kişi sayısı, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 57 milyon 934 bin 583 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 67,9'u yoğun kentlerde ikamet etti. 'Kır' olarak sınıflandırılan ve Türkiye yüz ölçümünün yüzde 93,5'ini oluşturan yerleşim yerlerinde toplam nüfusun yüzde 17,3'ü ikamet ederken; 'orta yoğun kent' olarak sınıflandırılan ve ülke yüz ölçümünün yüzde 4,9'unu oluşturan yerleşim yerlerinde nüfusun yüzde 14,8'i ikamet etti.

Yoğun kentlerde ikamet eden nüfus oranının en yüksek olduğu il İstanbul oldu. İstanbul'da ikamet edenlerin yüzde 96,4'ü yoğun kent, yüzde 2,7'si orta yoğun kent ve yüzde 0,9'u kırda yaşadı. Ankara'da ikamet edenlerin yüzde 88,3'ü yoğun kent, yüzde 7,6'sı orta yoğun kent ve yüzde 4,1'i kırda yaşadı. İzmir'de ikamet edenlerin ise yüzde 78,6'sı yoğun kent, yüzde 12,2'si orta yoğun kent ve yüzde 9,1'i kırda yaşadı. Orta yoğun kentlerde ikamet eden nüfus oranının en yüksek olduğu iller yüzde 58,1 ile Artvin, yüzde 57,9 ile Bayburt ve yüzde 57,3 ile Sinop oldu. Orta yoğun kentlerde ikamet eden nüfus oranının en az olduğu iller ise yüzde 1,6 ile Kilis, yüzde 2,7 ile İstanbul ve yüzde 6,5 ile Eskişehir oldu. Kırda ikamet eden nüfusun oranının en yüksek olduğu il yüzde 68,4 ile Ardahan oldu. Ardahan'ı yüzde 60,3 ile Tunceli ve yüzde 54,2 ile Bartın izledi. Kırda ikamet edenlerin oranının en az olduğu iller ise yüzde 0,9 ile İstanbul, yüzde 4,1 ile Ankara ve yüzde 4,7 ile Kocaeli oldu.