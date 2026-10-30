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TÜHKE'nin geliştirdiği BESİN 24 yazılımı 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda tanıtıldı

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TÜSEB bünyesindeki TÜHKE'nin geliştirdiği BESİN 24 yazılımı, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda tanıtıldı. Diyetisyenlerin işini hızlandıracak program, Türkiye'ye özgü besin ve tarifleri içeriyor; Bakanlık ve TÜSEB tarafından ücretsiz erişime açılacak.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesindeki Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜHKE) tarafından geliştirilen BESİN 24 yazılımı, 12.? ?Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda tanıtıldı.

TÜHKE Başkanı Prof. Dr. Mehmet Enes Gökler, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB işbirliğiyle Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenen kurultay kapsamında yapılan tanıtımda, bulaşıcı olmayan hastalık yükü içinde obezitenin Türkiye'de çok ciddi bir sorun olarak karşılarına çıktığını söyledi.

Bu yükü azaltmak amacıyla sahadaki uygulamalara daha elverişli ve hızlı müdahale edebilmek için diyetisyenlerin kullanacağı program ve arayüz oluşturma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Gökler, BESİN 24'ün özellikle diyetisyenlerin günlük işlerini kolaylaştıracağını ifade etti.

Gökler, "Kişilerin günlük yediği besinlerin kaç kalori olduğunu, protein içeriklerini, içerisindeki vitaminleri, mineralleri takip edip onların vücut ağırlığı ve beden kütle indekslerini takip edebilecekleri bir arayüz. Bu program sayesinde diyetisyenlerimiz, daha çok, daha hızlı bir şekilde hastalarıyla ilgili iletişim kurup onları izleyebilecekler." dedi.

Türkiye'ye özgü besinleri ve yemek tariflerini içeriyor

Programın öne çıkan özelliklerine ilişkin bilgi veren TÜHKE AR-GE Uzmanı Dr. Diyetisyen Büşra Turan Demirci de BESİN 24'ün diyetisyenlerce kolay kullanımının yanı sıra sahada danışanların ve hastaların beslenme durumlarının saptanmasına da imkan sağlayacağını belirtti.

Demirci, yazılımın bilimsel araştırmalarda, ulusal beslenme ve sağlık araştırmalarında kullanılabileceğini, yurt içindeki üniversitelerde beslenme eğitimi alan öğrencilerin de programdan yararlanabileceklerini söyledi.

Bakanlık ve TÜSEB tarafından ücretsiz erişime açılacak yazılımın Türkiye genelinde herkesin yerli besin analiz altyapısından yararlanmasını sağlayacağını anlatan Demirci, programda Türkiye'ye özgü besinlerin ve yemek tariflerinin de yer aldığını dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca geliştirilen "TürkKomp"un veri tabanının yazılıma entegre edildiğine dikkati çeken Demirci, ulusal yemek tariflerinin de programa eklendiğini belirtti.

Demirci, böylece kullanıcı dostu ve Türkiye'ye özgü besin veri tabanlarını ve yemek tariflerini içeren analiz altyapısı oluşturulduğuna işaret ederek, "BESİN 24, Türkiye'nin beslenme alanında kendi verisini üreten, analiz eden ve toplum sağlığına yönelik kararlar almasında kendi kararını alabilen bir ülke olmamız açısından çok önemli bir program." diye konuştu.

Yazılımın işlevi

BESİN 24 yazılımı, kişilerin tükettikleri yiyecek ve içecekleri analiz ederek günlük enerji, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral alımlarını hesaplıyor.

Türkiye'ye özgü besinlerin ve tariflerin yanı sıra uluslararası besin verilerini de içeren sistem, tüketilen besinlerin enerji ve besin ögesi değerlerinin hızlı ve ayrıntılı şekilde hesaplanmasına imkan tanıyor.

Boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve vücut kompozisyonu ölçümlerinin kaydedilmesini de sağlayan yazılım, besin tüketimiyle vücut ölçümlerini birlikte değerlendirerek bireylerin beslenme durumlarının değerlendirilmesine ve zaman içerisindeki değişimlerin takip edilmesine olanak sağlıyor.

Programın ulusal beslenme ve sağlık araştırmalarında veri toplama ve değerlendirme süreçlerini desteklemesi de hedefleniyor.

Kaynak: AA
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