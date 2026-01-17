Haberler

TÜHİS Genel Sekreteri Baş'tan, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'ya ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Genel Sekreteri Mehmet Baş, Trabzon'daki programları sırasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti ve çalışma hayatına dair güncel gelişmeler ile ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Genel Sekreteri Mehmet Baş, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, TÜHİS Genel Sekreteri Baş, Trabzon'daki programları kapsamında Prof. Dr. Çuvalcı'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çuvalcı, Baş ile çalışma hayatına ilişkin güncel gelişmeleri ve ortak projeleri görüştüklerini belirtti.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi

Suriye'de Kürtlerle ilgili tarihi adım
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü

Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi

Suriye'de Kürtlerle ilgili tarihi adım
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi

Suriye'de Kürtlerle ilgili tarihi adım
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı