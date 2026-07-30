TÜGVA Yaz Okulları final programı yarın RAMS Park'ta yapılacak

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), yaz boyunca Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdiği yaz okulu faaliyetlerinin final programını yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenleyecek.

Sportif faaliyetlerden Kur'an-ı Kerim ve hadis derslerine, eğlenceli aktivitelerden eğitici faaliyetlere kadar geniş bir müfredata sahip olan ve bu yıl 700 binin üzerinde ortaokullu öğrencinin katılım sağladığı TÜGVA Yaz Okulları, on binlerce öğrenciyi, ailelerini ve davetlileri final programında bir araya getirecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı beklenirken, yaz dönemi boyunca üstün başarı göstererek Türkiye derecesi elde eden öğrencilere katılım belgeleri ve ödülleri verilecek.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, gerçekleştirilecek organizasyona ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 700 bini aşkın ortaokul öğrencisiyle bu yıl rekor kırdıklarını, Türkiye'de bir proje kapsamında en yüksek sayıya ulaşan sivil toplum kuruluşu olduklarını söyledi.

Yarın saat 17.00'de başlayacak programda sahne gösterilerinin ve etkinliklerin yapılacağını aktaran Beşinci, Maher Zain, Fadıl Aydın, Arslanbek Sultanbekov ve Celal Karatüre'nin programda sahne alacağını kaydetti.

Beşinci, final programında kortejler, dron, ışık gösterileri ve daha birçok farklı etkinliğin bir arada olacağını dile getirerek, "Dolu dolu bir program hazırladık. Çünkü gençlerimiz bunu fazlasıyla hak ediyor. Türkiye Gençlik Vakfı olarak 2026 yaz döneminde 81 ilimiz, 490 ilçemiz ve 4 bin 386 okulumuzda 717 bin ortaokullu gencimize ulaşarak, ülkemizin en büyük yaz programlarından birine daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. 18 bin 546 eğitmenimiz, 2 bin 984 gönüllü eğitmenimizle devasa bir kadro halinde evlatlarımıza hizmet verdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA