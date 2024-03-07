TÜGVA Suluova Temsilciliği'nden lise öğrencilerine eğitim semineri

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Suluova Temsilciliği tarafından eğitim semineri gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi'nda, Uzman Eğitimci Süleyman Beledioğlu tarafından lise öğrencilerine yönelik "Sınav başarısının beyin temelli kuralları ve motivasyon" konulu seminer verildi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de eski bir eğitimci olduğunu ve belediye başkanı olarak görev yaptığı 10 yıl içerisinde, gençlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlar da birçok hizmet yaptıklarını ifade etti.

Üçok, Beledioğlu'na katılımları için teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

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