TÜGVA Siirt İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Siirt Barosu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Malik Taylan, programda yaptığı konuşmada, 81 ilde örnek çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Yapılan çalışmaların milli ve manevi değerlere bağlı gençler yetiştirmeye yönelik olduğunu dile getiren Taylan, ortaokuldan liseye, üniversiteden kariyer planlamasına kadar bütün çalışmalarda gençlerin yanınla olduklarını belirtti.

Bölgenin huzura kavuşması için devlet büyüklerinin almış olduğu kararları desteklediklerini de ifade eden Taylan, "Gençlik adına daha umutlu daha güzel yarınlara ulayacağız. Türkiye Gençlik Vakfı olarak 7'den 70'e bütün herkese ulaşmayı ve onlara destek olmayı arzuluyoruz." dedi.

TÜGVA Siirt İl Temsilcisi Abdullah Tetik de katılımdan dolayı herkese teşekkür etti.

Burada bir davanın, bir yürüyüşün ve bir ruhun temsilcileri olarak toplandıklarını dile getiren Tetik, şunları kaydetti:

"Bu sadece bir genel kurul değil, bin yıldır süregelen büyük bir medeniyet nöbetinin yeni bir devridir. Bu topraklar, Hz. Muhammed'in 'emaneti ehline veriniz' buyruğuyla mayalanmış bir medeniyetin izlerini taşır. Ashab-ı Kiram, İslam davasını sadece bir inanç değil, bir hayat biçimi, bir adalet meşalesi olarak dünyanın dört bir yanına taşırken, bizlere de cesaretin, sadakatin ve ihlasın ne demek olduğunu öğrettiler."

Genel kurulda Abdullah Tetik yeniden TÜGVA Siirt İl Temsilciliğine seçilirken, yeni yönetim kurulu üyeleri de tanıtıldı.

Programa siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gençler ve öğrenciler katıldı.