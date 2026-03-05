Haberler

TÜGVA Karaman Temsilciliğince iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karaman Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Büyük Aile İftarı' programında, katılımcılar bir araya geldi ve iftar sonrası dua edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karaman Temsilciliğince "Büyük Aile İftarı" programı düzenlendi.

Bir kafede gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan, burada yaptığı konuşmada, TÜGVA'nın Türkiye'nin en büyük gençlik teşkilatlarından olduğunu söyledi.

Karaman TÜGVA teşkilatına çalışmalarında başarılar dileyen Aslan, düzenlenen iftar programı için teşekkür etti.

TÜGVA Karaman İl Temsilcisi Abdulkadir Göregen de insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır düsturuyla çalıştıklarını, gençler için durmadan gayret edeceklerini kaydetti.

İftara, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Anıl, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
