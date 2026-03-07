Haberler

TÜGVA, İzmir'de "Ramazan Şenliği ve Büyük Aile İftarı" düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜGVA İzmir Temsilciliği, Cumhuriyet Meydanı'nda 'Ramazan Şenliği ve Büyük Aile İftarı' programı gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuklar için oyun parkları, geleneksel ramazan eğlenceleri, söyleşi ve tiyatro gösterileri düzenlendi. İftar sofrasında bir araya gelen binlerce kişi, Ramazan'ın manevi atmosferini yaşadı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Temsilciliğince, "Ramazan Şenliği ve Büyük Aile İftarı" programı düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından çocuklar için oyun parkları kuruldu, geleneksel ramazan eğlenceleri, gölge oyunları, çeşitli etkinlik atölyeleri, söyleşi ve tiyatro gösterileri sunuldu.

İftar sofrasında bir araya gelen binlerce İzmirli, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.

Programa katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, kentin özel mekanlarından Cumhuriyet Meydanı'nda gençlerle, çocuklarla ve ailelerle iftar sofrasını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Çocukların eğlenmesi için hazırlanan etkinliklerin önemine değinen Elban, eski ramazanları hatırlatan faaliyetlerin organizasyona renk kattığını ifade ederek TÜGVA yönetimine ve katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da maneviyatı yüksek bir etkinlikte gençlerle bir arada olmanın önemini dikkati çekerek, yarınların emanet edildiği TÜGVA gençliğine teşekkürlerini iletti.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de yaklaşık 5 bin kişiyle gönül sofrasında buluştuklarını dile getirerek, "Çok anlamlı bir etkinlik için Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Burada inanılmaz bir atmosfer var. İzmir'in güzel havasıyla, güzel insanıyla bir araya geleceğiz. Yaklaşık 5 bin kişiyle iftar sofrasına oturacağız, gönül sofrasına oturacağız. Aynı zamanda ramazanın şenliğini çocuklarımızla, gençlerimizle sonuna kadar yaşayacağız, hissedeceğiz." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de ramazan ayının birleştirici gücüne işaret ederek, milli ve manevi değerlerin yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, vakıf olarak kültürden sanata, spordan eğitime kadar her alanda gençlere ve ailelerine hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek gizli rapor sızdı

Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek rapor sızdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Adana'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesip aracın camını yumrukladılar

Çoluk çocuk demeden saldırmaya kalktılar! Dehşet anları kamerada
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
İran'da yeni dini liderin 24 saat içinde belirlenebileceği iddiası

Yeni liderle ilgili dikkat çeken iddia! Saat verdiler
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor