TÜGVA, İzmir'de "Ramazan Şenliği ve Büyük Aile İftarı" düzenledi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Temsilciliğince, "Ramazan Şenliği ve Büyük Aile İftarı" programı düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından çocuklar için oyun parkları kuruldu, geleneksel ramazan eğlenceleri, gölge oyunları, çeşitli etkinlik atölyeleri, söyleşi ve tiyatro gösterileri sunuldu.

İftar sofrasında bir araya gelen binlerce İzmirli, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.

Programa katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, kentin özel mekanlarından Cumhuriyet Meydanı'nda gençlerle, çocuklarla ve ailelerle iftar sofrasını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Çocukların eğlenmesi için hazırlanan etkinliklerin önemine değinen Elban, eski ramazanları hatırlatan faaliyetlerin organizasyona renk kattığını ifade ederek TÜGVA yönetimine ve katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da maneviyatı yüksek bir etkinlikte gençlerle bir arada olmanın önemini dikkati çekerek, yarınların emanet edildiği TÜGVA gençliğine teşekkürlerini iletti.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de yaklaşık 5 bin kişiyle gönül sofrasında buluştuklarını dile getirerek, "Çok anlamlı bir etkinlik için Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Burada inanılmaz bir atmosfer var. İzmir'in güzel havasıyla, güzel insanıyla bir araya geleceğiz. Yaklaşık 5 bin kişiyle iftar sofrasına oturacağız, gönül sofrasına oturacağız. Aynı zamanda ramazanın şenliğini çocuklarımızla, gençlerimizle sonuna kadar yaşayacağız, hissedeceğiz." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de ramazan ayının birleştirici gücüne işaret ederek, milli ve manevi değerlerin yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, vakıf olarak kültürden sanata, spordan eğitime kadar her alanda gençlere ve ailelerine hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirtti.