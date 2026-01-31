TÜGVA'nın İhtisas Akademi 2026 Lansmanı gerçekleşti

Haberler

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen İhtisas Akademi 2026 Lansmanı, İstanbul'daki genel merkezde yapıldı. Genel Başkan İbrahim Beşinci, projeyle 30 bin gence ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Beşinci, gençliğin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Vakfın genel merkezinde düzenlenen programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, birçok proje hayata geçirdiklerini, bunlardan birinin de İhtisas Akademi olduğunu dile getirdi.

Beşinci, "Fikri derinliğimizi artırmak, çeşitliliğimizi, ufkumuzu genişletmek için, bu projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projeyle beraber Türkiye genelindeki üniversitelerde yaklaşık 30 bin gencimize dokunmayı planlıyoruz. Bu çalışmaların arka planında, inançlı yürekleri, kuvvetli bilekleri, nitelikli fikirleriyle yetişen bir gençlik gelsin, yetişsin istiyoruz. Eli çolak, dili tutuk, bir gençlik istemiyoruz." diye konuştu.

Ayasofya'nın "açılamaz" denilmesine rağmen cami olarak açıldığını, Şam Emevi Camisi'nin "hürriyetine kavuşamaz" denilmesine rağmen özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Beşinci, Mescid-i Aksa'nın da aynı şekilde özgürlüğüne kavuşacağını kaydetti.

Beşinci, "Biz teşkilatların bir ahdi, hayali var. Tüm Türkiye'de teşkilatlarımızla her daim bu ahdimizi tazeliyoruz. Kubbetü's-Sahra'nın saflarını, Mescid-i Aksa'nın avlusunu, kadim Filistin sokaklarını bu gençlikle doldurana kadar çalışacağız. Allah'ın izniyle bir gün gelecek, bir gün kalacak, bu gençlik yürüyecek, bir sabah kardan aydınlık gelecek." dedi.

Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başlayan programa, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve çok sayıda davetli de katıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
