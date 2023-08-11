TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciği 4. Olağan Genel Kurulu, Gazi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Genel kurulda il temsilciliği görevine seçilen Ramazan Anıl teşekkür konuşması yaptı ve TÜGVA'nın yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Katılımcılar arasında AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, TÜGVA Çalışan Gençlik Koordinatörü Enes Seba, AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Musab Tayyib Altınkaynak, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, TÜGVA Bölge Başkanı Ömer Gürcan ve üyeler bulunuyordu.