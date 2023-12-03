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TÜGVA Diyarbakır Temsilciliği'nden 'Davamız Kudüs' konferansı

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Davamız Kudüs' konferansında İhsan Şenocak konuşmacı olarak yer aldı. Konferansta Filistin ve İsrail arasındaki gelişmeler değerlendirildi ve Diyarbakır'ın Filistinli Müslümanlara destek verdiği vurgulandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır Temsilciliği'nce "Davamız Kudüs" konferansı düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucu Başkanı İhsan Şenocak konuşmacı olarak katıldı.

Şenocak, tarihsel süreçte Filistin ve İsrail arasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Buğday da yaptığı konuşmada Diyarbakır'ın Filistinli Müslümanların yanında olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetlediklerini ifade eden Buğday, saldırılarda hayatını kaybeden bazı çocukların isimlerini okudu.

Kaynak: AA / Güncel

İhsan Şenocak Diyarbakır Kudüs İsrail Diyarbakır Kültür Sanat Güncel Haberler

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