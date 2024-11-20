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TÜGVA'dan Edirne'de Kitap Kurdu Yarışması Açılışı

TÜGVA'dan Edirne'de Kitap Kurdu Yarışması Açılışı
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Türkiye'de 81 ilde düzenlenen Kitap Kurdu yarışmasının Edirne'deki açılış ve tanıtım programı gerçekleştirildi. TÜGVA Edirne İl Temsilcisi Av. Muhammed Fatih Demir, gençlerin yarışmaya yoğun ilgi göstereceğini belirtti.

Türkiye'de 81 ilde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hayata geçirilen Kitap Kurdu yarışmasının Edirne'deki açılış ve tanıtım programı yapıldı.

TÜGVA Edirne İl Temsilcisi Av. Muhammed Fatih Demir, Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte Edirne'deki gençlerin büyük bir katılımla yarışmaya başvuru yapacağını düşündüğünü belirtti.

Önceki yıllarda yarışmaya giren öğrencilere teşekkür eden Demir, "Geçen yıl Edirne'de yarışmamıza en büyük teveccühü gösteren Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'ndaki genç arkadaşlarıma ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu sene de aynı heyecan ile güzel bir çalışma yapacağımıza gönülden inanıyorum." dedi.

Kitap Kurdu yarışmasına son başvurunun 15 Aralık 2024, yazılı sınavının ise 15 Ocak 2025 tarihinde yapılacağı açıklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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