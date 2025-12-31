TÜGVA Başkanı Beşinci'den Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine katılım çağrısı Açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Filistin'deki katliama "dur" demek için yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmaları için tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.

Beşinci, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla yarın Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek eylem öncesinde yapılan hazırlıklara ilişkin Galata Köprüsü'nde basın açıklaması yaptı.

Soğuk havaya rağmen yarın güçlü bir birliktelikle bu sessizliği hep beraber yırtıp atmayı ümit ettiğini dile getiren Beşinci, bugüne kadar olabildiğince Filistin'i anlatmaya çalıştıklarını, ateşkes süreciyle beraber başlayan bu suskunluğu ve sessizliği yırtıp atmak istediklerini, bunu olabildiğince duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

Beşinci, bunun için artık yarın sabahın son gün olduğunu ve bu vesileyle bütün vatandaşları bir kez daha davet ettiğini kaydederek, "Hazırlığımızı güçlü bir şekilde yaptık. İnşallah 'şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek' diyerek Sultanahmet, Ayasofya, Fatih Camisi, Yeni Cami ve Taksim Camisi, buralarda dualarımızı yaparak, kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüyeceğiz. ve o büyük buluşmayı Galata Köprüsü üzerinden yapmış olacağız." dedi.

"Vatandaşlarımızın soğuğa aldırmadan gelmelerini bekliyoruz"

Programın saat 08.30'da başlayacağını aktaran Beşinci, "İsteyenler yürüyüşe katılabilir. İsteyenler sonrasındaki o büyük buluşmaya, Galata Köprüsü'ne katılabilir. Burada çeşitli etkinlikler olacak. Ama her zaman söyledik, bu bir etkinlik çağrısı değil, şahitlik, eylem çağrısıdır. Bütün vatandaşlarımızın soğuğa aldırmadan gelmelerini bekliyoruz. Çünkü unutmayalım ki bu soğuğun akabinde bizlerin dönecek sıcak bir yuvası var ama Gazze'deki halkın böyle bir yuvası da yok. Bunu hissederek, Gazze'yi hissederek buraya gelmek gerekiyor." diye konuştu.

Beşinci, program için ilçelerden otobüslerin kaldırılacağını, kendi araçlarıyla gelmek isteyenlerin Yenikapı'da araçlarını park ederek ring seferleriyle alana ulaşabileceklerini, Galata Köprüsü'nün etrafındaki ilçelere de araçlarını bırakarak gelebileceklerini belirterek, konuyla alakalı gerekli bilgileri "insanlikittifaki.com" sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını söyledi.

Çok önemli bir çağrı yaptıklarına işaret eden Beşinci, şöyle devam etti:

"Ne kadar birlikte ve beraber, kalabalık olabilirsek inşallah Gazze, Filistin halkının sesini o kadar güçlü bir şekilde haykırmış olacağız. Bu vesileyle annelere, babalara bir kez daha seslenmek istiyorum. Sanatçılar, fenomenler, vakıflar, cemiyetler, camialar, spor kulüplerimiz, taraftarlarımız, kınamanın ötesine geçsinler, sahaya, sokağa gelsinler. Bu şahitliğe katkıda bulunsunlar. Tarihe vicdan kaydı düşsünler ve burada olsunlar. Bütün vatandaşlarımızı, milletimizi buraya bekliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi alışmıyoruz, kanıksamıyoruz, sinmiyoruz, susmuyoruz. Filistin'i asla unutmuyoruz."

"Türkiye'nin burada vereceği güçlü tepkiyle tüm dünya tekrardan uyanacak"

Beşinci, bir gazetecinin programa katılım noktasında bir rekor beklentisi olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine, "Tabii öyle inanıyoruz. Çünkü bizim halkımız vicdan, merhamet sahibi. Soğuk, kış, yeni yılın ilk günü demeden yoğun katılımla katılacaklarına, burada olacaklarına inanıyoruz." dedi.

Filistin'de binlerce insanın 27 aydır inanılmaz bir sefalet yaşadığına dikkati çeken Beşinci, "Yeni yıla böyle girilemeyeceğini tüm dünyaya göstermek gerekiyor. Yeni yıla çocuklar ölürken girilemez, kadınlar katledilirken girilemez, erkekler çeşitli işkencelere maruz bırakılırken girilemez. Aslında biz böyle bir yeni yılı kabul etmiyoruz. Bunun sesini, gücünü tüm dünyaya göstermek için toplanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşinci, İsrail basınının bu eylemi beklediğini ve "Ateşkese rağmen bu eylem nereden çıktı? Orada bu kalabalıklar toplanamaz." diye makaleler yazıldığına değinerek, onları mahcup edeceklerine inandıklarını ve heveslerini kursaklarında bırakacaklarını söyledi.

Batı medyasının da yarın Galata Köprüsü'nde olacağını belirten Beşinci, "Onlar da bu fotoğrafı, tabloyu çekecek ve Türk halkının, Türkiye'nin burada vereceği güçlü tepkiyle tüm dünya tekrardan uyanacak. Filistin'e sahip çıkacak. Yeni eylemler zinciri bu vesileyle başlatılmış olacak." diye konuştu.