Tuğgeneral Selami Akşit Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

ANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit (53), memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde dün sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, hayatını kaybetti. Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine getirildi.

Tuğgeneral Akşit için bugün ikindide Ulu Cami önünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Konya Valisi İbrahim Akın, kent protokolü, askeri erkan, ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. 2 kız çocuğu babası Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, kılınan namazın ardından Abitter Dede Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.