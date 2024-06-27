Üye Girişi
Haberler

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddialarının ardından emekliliğe sevk edilen Tuğgeneral Bilal Çokay gözaltına alındı. Çokay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı iddialarının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından emekliliğe sevk edilen tuğgeneralle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tuğgeneral Bilal Çokay, hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklandı.

TSK'DA KİM OLURSA OLSUN RÜTBESİNE BAKILMAKSIZIN GEREKEN YAPILIR"

Çokay'ın makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddiasının gündeme gelmesiyle Milli Savunma Bakanlığı (MSB) olayı doğrulamış, Çokay hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, şu açıklamayı yapmıştı:

"Suriye'de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir.

Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir."

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen tuğgeneral tutuklandıTuğgeneral Bilal Çokay

"ADLİ VE İDARİ SÜREÇ YÜRÜYOR"

Aktürk, bugünkü basın bilgilendirme toplantısında da "Gizli olarak yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler kapsamında Akçakale Savcımız tarafından gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili idari ve adli süreç birbiriyle bağlantılı şekilde yürüyor. Adli süreçteki gelişmelere göre idari süreçler de işletilmeye devam edecektir. TSK'da disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır" açıklamasında bulunmuştu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara'da gözaltına alınarak Şanlıurfa'ya götürülen Tuğgeneral Bilal Çokay, Akçakale ilçesinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Tuğgeneral Suriye Suriye Hukuk Politika Güncel Haberler

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 MSB, PKK'nın kirli planını ortaya çıkardı! Gizlenmek için ormanları yakıyorlar

MSB, PKK'nın kirli planını ortaya çıkardı! Gizlenmek için ormanları yakıyorlar

 Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

 'Öğrencisi öldürdü' deniliyordu! Müdür yardımcısı cinayetinin ardından bambaşka bir sebep çıktı

"Öğrencisi öldürdü" deniliyordu! Müdür yardımcısı cinayetinin ardından bambaşka bir sebep çıktı
500

Yorumlar (7)

VEFA:

İnsan Türk Silahlı Kuvvetleri' nde Tuğgeneral rütbesini takmış bir subayın bunu yapabileceğine inanmak istemiyor. Doğruysa, mahkumiyet alırsa çok üzücü. Sevindirici olan yanı ise bunun örtbas edilmemiş ve hesabının soruluyor olması...

113
4
yanıtYanıtla
Goethegitme:

Arada bir kafan calisiyo,bazende duruyo

yanıt7
yanıt3
VEFA:

@Goethe Hiçkimse mükemmel değildir. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder. Bence senin de anlamak için ön yargısız biraz daha çaba göstermen gerek...

yanıt1
yanıt0
Hasan Turk:

Sahsen inanmiyorum.

8
14
yanıtYanıtla
Baba Yabgu:

Ben askerdeyken yiyemediğim yemeği çöpe atarken içim sızlıyordu bunları nasıl yapabiliyorlar en güvendiğimiz TSK onu da kendilerine benzetmezler umarım

13
1
yanıtYanıtla
Durdurun dünyayı inecek var :

Tuzak olabileceği ihtimalini atlamamak lazım. Arı kovanına çomak sokmuşsa bedel ödetirler:( direkt inanmak çok adil gelmiyor.İşin iç yüzü başka da olabili.

6
2
yanıtYanıtla
TC Abdullah Güneş:

insanın inanası gelmiyo maaşın yüksek kariyerin öylesine.inssn tenezzül edermi şu an dünya borcum var ben yapman

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title