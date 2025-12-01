Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş'ün Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer Ziyareti
Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası Tunçer, Yörüyüş'e ziyareti için teşekkür etti.
Yörüyüş ve Tunçer makamda bir süre görüştü.
Tunçer, ziyaret için Yörüyüş'e teşekkür etti.
NKÜ Rektörü Şahin'den ziyaret
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat'ı ziyaret etti.
Makamda gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.
Arat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarına teşekkür etti.
Şahin'e ziyaretinde NKÜ Genel Sekreteri Gökhan Saygı, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Murat Deveci ve Prof. Dr. Fisun Koç eşlik etti.