TUĞBA'YI, ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN AYRILMAYI KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 'kıskançlık' yüzünden çıkan tartışmada sokak ortasında tabancayla öldürülen Tuğba Kul'un (22) cinayet şüphelisi olarak aranan sevgilisi Caner G. (29), yakalandı. Caner G.'nin, Tuğba'dan çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını istediği, sevgilisinin bu isteği reddetmesi üzerine olayın gerçekleştiği öğrenildi.

Olay, dün saat 19.15 sıralarında Emek Mahallesi 7002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Caner G. kız arkadaşı Tuğba Kul ile sokak ortasında tartışmaya başladı. 'Kıskançlık' yüzünden çıktığı öğrenilen tartışma sırasında belinden tabancasını çıkaran Caner G., Kul'a engellemeye çalışmasına rağmen ateş açtı. Kul, kanlar içinde yere yığılırken, Caner G., olay yerinden kaçtı. Tuğba Kul'un sokak ortasında hareketsiz şekilde yattığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kul'un cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Caner G. ise polisin çalışması sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

İŞ YERİNDEN AYRILMAYI KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Caner G.'nin, Kul'dan çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını istediği, sevgilisinin bu isteği reddetmesi üzerine olayın gerçekleştiği öğrenildi. Kul'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kul'un cansız bedeninin, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Tuğba Kul'un komşularından Fatma İlboğa, "Silah seslerini duyduk, çıkıp baktığımızda yerde yatıyordu. Hepimiz korktuk" dedi.