Tüfekli Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da bir dükkan önünde kimliği belirsiz bir kişinin tüfekle saldırısına uğrayan Gökhan Dal (36) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇORUM'da dükkan önünde tüfekli saldırıya uğrayan Gökhan Dal (36), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir dükkanın önüne araçla gelen kimliği belirsiz kişi, Gökhan Dal'a tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Dal ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökhan Dal, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından araçla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
