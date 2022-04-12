TÜFEKLİ SALDIRIDA YARALANAN KÖPEĞİN RÖNTGENİNDE 100 SAÇMA TESPİT EDİLDİ

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 1 yaşındaki melez çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vuruldu. Köpeğin vücudunda 100 saçma tespit edildi.

Berendi mahallesinde İbrahim Kafa'ya ait 1 yaşındaki melez çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce av tüfeği ile vurularak yaralandı. Evinin 200 metre ilerisinde tüfekle vurulan köpeğini fark eden Kafa, belediyenin veteriner müdürlüğünden yardım istedi. Veteriner birimi ekipleri yaralı köpeğin çekilen röntgeninde vücudunda 100'e yakın saçma belirledi. Ameliyat edilen köpek, hayati tehlikeyi atlattı. Köpeğin sahibi şüphelilerin bulunması için jandarmaya şikayette bulundu.

Köpeği tedavi eden veteriner hekim Faruk Ogan, "Köpek bize getirildiğinde her yeri kan içerisindeydi. Çektiğimiz röntgende baş ve boyun kısmında 100'e yakın av tüfeği saçması tespit ettik. Ameliyatta, saçmaları temizledik. Köpeğimizin şu anki durumu iyi. Hayati tehlikeyi atlattı. Köpeğimiz yaşayacak. Bu bir canilik. Sahibi tarafından yasal işlem başlatıldı. Bunu yapana en az 1 yıl sokak hayvanlarına bakma cezası verilmeli" dedi.

Köpeğin veteriner kliniğinde tedavisi ve gözetimi devam ediyor.