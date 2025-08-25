Tufanbeyli'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Tufanbeyli'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Güncelleme:
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ayvat Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

Aracı yol kenarında durduran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
