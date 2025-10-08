Haberler

Tufanbeyli'de Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan kamyonette bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mustafa Başıbüyük idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Bozgüney Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, sürücü Başıbüyük ve araçta bulunan eşi Dudu Başıbüyük yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dudu Başıbüyük, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
