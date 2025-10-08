Tufanbeyli'de Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan kamyonette bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mustafa Başıbüyük idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Bozgüney Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü Başıbüyük ve araçta bulunan eşi Dudu Başıbüyük yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dudu Başıbüyük, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel