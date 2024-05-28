Tufanbeyli'de düşen leyleğin bakımı vatandaşlar tarafından üstlenildi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir leyleğin yuvasından düşmesi üzerine, vatandaşlar tarafından bakımı üstlenildi. Bitkin halde bulunan leyleğin tedavisi yapıldıktan sonra tekrar yuvasına yerleştirildi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yuvasından düşen leyleğin bakımını vatandaşlar üstlendi.
Yamanlı Mahallesi'nde bir leyleğin yuvasından düştüğünü gören 7 yaşındaki kız çocuğu, durumu babası Zeynel Yüce'ye anlattı.
Yüce, bitkin olduğunu fark ettiği kuş için veteriner arkadaşından yardım istedi.
İlaç tedavisi uygulanmasını sağladığı leyleğin bir süre bakımını üstlenen Yüce, iyileşen kuşu merdivenle yuvasına koydu.