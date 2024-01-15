TÜED Safranbolu Şubesi'nin 24. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Safranbolu Şubesi'nin 24. Olağan Genel Kurulu, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurula TÜED Genel Başkanı Kazın Ergün, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, siyasi parti temsilcileri ve emekliler katıldı. Abdullah Deniz, genel kurulda yapılan oylamada şube başkanlığına seçildi.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Safranbolu Şubesi'nin 24. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurula, TÜED Genel Başkanı Kazın Ergün, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, siyasi parti temsilcileri ve emekliler katıldı.
Genel kurulda yapılan oylamada, şube başkanlığına Abdullah Deniz seçildi.