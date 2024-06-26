Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Karadeniz Ereğli Şubesi Başkanlığı'na Ali Ayhan tekrar seçildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 23. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, çalışmalarını anlattı.

TÜED'in çok büyük bir kuruluş olduğunu vurgulayan Ergün, "Türkiye'nin en büyüğü biziz, 54 yıllık bir kuruluşuz." dedi.

Daha sonra tek listeyle gidilen genel kurulda, TÜED Karadeniz Ereğli Şubesi Başkanlığı'na Ali Ayhan yeniden seçildi.

Yönetim Kurulu üyeleri ise Saip Erarslan, Temel Şahin, Ramazan Ergene ve Refik Keskin oldu.