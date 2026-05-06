Bakan Kacır, TÜBİTAK'ın 'Savunma Sanayi Alanında İş Birlikleri' anlaşmasının imza törenine katıldı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Fuar kapsamında TÜBİTAK'ın 'Savunma Sanayi Alanında İş Birlikleri' imza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Kacır imza töreninin ardından stantları ziyaret etti.

'TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİNDE İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA BU PROJELERLE DEVAM ETMİŞ OLACAK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Biz Türk savunma sanayinin alametifarikalarından bahsederken hep şunu ifade ediyoruz: Bu bir ekosistem meselesi. Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında yer alan Türk savunma sanayi devleri, KOBİ'lerimiz, teknoloji girişimlerimiz, üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, enstitülerimiz, laboratuvarlarımız adeta bir dağıtık sinir ağında bir arada çalışan Ar-Ge ve üretim zekasını temsil ediyorlar. ve bu etkileşim sayesinde Türk savunma sanayi dünyada eşine çok az rastlanır seviyede büyük projeleri çok hızlı şekilde tamamlamayı ve kullanıma sunmayı, envantere kazandırmayı başarıyor. Bizim görevimiz bu etkileşimi günden güne güçlendirmeyi sürdürmek. Bugün TÜBİTAK ve paydaşları arasında atılan imzalar inanıyorum ki bu hedefe Türkiye'mizi daha da yaklaştıracak. İnşallah Türkiye savunma sanayinde en kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamaya bu projelerle devam etmiş olacak. ve dünyada sayılı ülkenin hayata geçirebildiği düzeyde başarıları inşallah Türk savunma sanayi ekosistemi, 4 binden fazla firmada, 100 binden fazla çalışma arkadaşımızın alın teriyle, akıl teriyle ve tüm paydaş kurumlarla, TÜBİTAK'la, araştırma merkezleriyle el birliği, güç birliği içinde sürdürecek. Ben sizlere şahitliğiniz ve desteğiniz için tekrar teşekkür ediyor, imza atan tüm paydaşları da yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı