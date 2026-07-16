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TÜBİTAK'tan köy okullarına bilim ve teknoloji desteği

TÜBİTAK'tan köy okullarına bilim ve teknoloji desteği
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl ilk kez hayata geçirilen TÜBİTAK Köy Okullarına Yönelik Destek Programı ile köy okullarındaki öğrencilere bilim ve teknoloji desteği verildiğini açıkladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl ilk kez hayata geçirilen TÜBİTAK Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında köy okullarındaki öğrencileri bilimle, teknoloji desteği verdiklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz TÜBİTAK Köy Okullarına Yönelik Destek Programı ile köy okullarımızdaki öğrencilerimizi bilimle, teknolojiyle ve keşfetmenin heyecanıyla buluşturuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerde öğrencilerimiz, öğretmenleri ve köy halkıyla birlikte bilimsel etkinliklere doğrudan katıldı; merak etti, keşfetti ve üretti. Fırsat eşitliğini güçlendiren, bilim kültürünü ülkemizin her köşesine taşıyan çalışmalarımızı sürdürecek; geleceğimizi inşa edecek evlatlarımızı Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuza kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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