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TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Tamamlandı

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Afyonkarahisar Emre Gölü'nde düzenlenen ve 19 bin başvuru arasından seçilen yaklaşık 1500 kişinin katıldığı etkinlikte, teleskop gözlemleri, atölyeler ve Perseid meteor gözlemi yapıldı. Son gün kültürel geziyle etkinlik tamamlandı.

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, son gün faaliyetleriyle tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, etkinlik, 12 Ağustos'ta Bakan Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'ın katıldığı açılışla kapılarını açtı.

İlk kez 1998'de TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi öncülüğünde Antalya Saklıkent'te organize edilen etkinlik, bu yıl Afyonkarahisar'ın Emre Gölü'nde yapıldı.

Bilim, doğa ve gökyüzünü bir araya getiren buluşma, her yaştan katılımcıya açık ve ücretsiz gerçekleştirildi.

Bu yılki etkinliğe yaklaşık 19 bin kişi başvurdu. Başvurular arasından kura yöntemiyle belirlenen katılımcılar ile akademisyenler, astronomlar, bilim iletişimcileri, gönüllüler ve görevlilerden oluşan yaklaşık 1500 kişilik grup etkinlikte bir araya geldi.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen katılımcılar arasında bir aylık bebekten 75 yaşındaki gökyüzü meraklısına kadar her yaştan vatandaş yer aldı.

Halk gününde de etkinliğe 3 bini aşkın kişi katıldı.

Etkinlik programında gündüz saatlerinde Güneş gözlemleri, TÜBİTAK atölye çalışmaları, deneyler, bilim gösterileri ve bilgi yarışmaları düzenlendi.

Geceleri ise alanda kurulan 36 profesyonel teleskop ve 69 uzman astronom eşliğinde gezegen, yıldız kümesi, bulutsu, galaksi ve Perseid meteor gözlemleri yapıldı.

27 atölye etkinliği düzenlendi

TÜBİTAK tarafından 21 farklı atölye kapsamında 27 etkinlik düzenlendi.

Sahada kurulan TÜBİTAK bilim merkezleri çadırında düzenlenen uygulama atölyeleri katılımcıların yoğun ilgisini gördü.

Çeşitli etkinlik, konferans ve sunumlara ev sahipliği yapan 4 günlük bilim etkinliği, bugün düzenlenen kültürel geziyle sona erdi.

Kaynak: AA
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