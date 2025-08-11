Tuba Vural Çokal Akseki'de Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Akseki ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi ve yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, 600 yıllık Gelin Alma Şenliği'ne katılarak kültürel mirası vurguladı.

Ak Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Antalya'nın Akseki ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Çokal, Hocaköy, Taşlıca, Erenyaka ile Bademli mahallelerinde vatandaşla bir araya geldi. Burada vatandaşın taleplerini dinleyen Çokal, ilçeye kazandırılan yatırımlarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Ceceler Mahallesi'nde 600 yıllık geleneğe sahip Gelin Alma Şenliği'ne katılan Çokal, şenlik ile de gelenek ve kültürel mirasın nesillere aktarıldığını belirtti.

Alacabel Tüneli şantiyesinde de incelemelerde bulunan Çokal, tünelin bölgenin ulaşımına önemli katkı sunacağını kaydetti.

Çokal'a ziyaretinde AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu ve partililer de eşlik etti.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
