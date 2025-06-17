Tuareg Örgütleri, Wagner Grupla Savaş Suçları İçin UCM'ye Başvurdu

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Dört Tuareg sivil toplum örgütü, Mali ve Burkina Faso ordularıyla işbirliği yaparak Wagner grubunun Africa Corps adıyla bilinen paralı askerlerinin savaş suçu işlediği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Şikayet dosyasında insan hakları ihlalleri yer alıyor.

Tuareg toplumundan dört sivil toplum örgütü, Mali ve Burkina Faso ordularıyla birlikte, Rusya merkezli Wagner grubunun yeni adıyla bilinen Africa Corps paralı askerleri hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, "Imouhagh International", "Kel Akal", "Avrupa ve ABD'deki Tuareg Diasporası Örgütleri (ODTE)" ve "Azawad ile Dayanışma Derneği" tarafından UCM Savcılığına "ortak şikayetlerin özeti" başlıklı dosya sunuldu.

Dosyada, Mali ve Burkina Faso ordularıyla, Rusya'nın paramiliter gücü Wagner grubunun yeni adı olan Africa Corps paralı askerlerinin 2022'den bu yana işlediği öne sürülen insan hakları ihlallerine yer verildi.

Söz konusu ülkelerin orduları ile Africa Corps, sivillere yönelik cinayet, keyfi gözaltı, adam kaçırma, işkence ve yağma gibi eylemlerle suçlandı.

UCM savcılığına yapılan bu tür başvurular, doğrudan bir soruşturma zorunluluğu doğurmamakla birlikte mevcut dosyalara eklenerek savcılığın değerlendirmesine katkı sunabiliyor.

UCM, daha önce Mali hükümetinin talebi üzerine, 2012'deki Timbuktu işgali sonrası ülkede işlenen suçlara ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Burkina Faso'daki suçlara ilişkin soruşturma başlatılabilmesi için de ya ülke hükümetinin mahkemeye resmi başvuru yapması ya da UCM hakimlerinin onayı gerekiyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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