Sivas'ta 18 takımın katıldığı uzay odaklı proje yarışması yapılıyor

Uzay teknolojileri alanında yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi, yazılım, mühendislik, tasarım ve farklı disiplinlerden katılımcıları aynı çatı altında buluşturan TUA Astro Hackathon Yarışması, Sivas'ta başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya 18 takım ve 55 kişi katıldı. 48 saat sürecek hackathon boyunca katılımcılar; uzay teknolojileri, uydu sistemleri, astrofizik ve uzay araştırmaları gibi alanlarda proje geliştirerek teknik bilgi ve becerilerini ortaya koyacak. Ayrıca katılımcılar, takım çalışması deneyimi kazanma fırsatı da elde edecek.

Yarışma hakkında bilgi veren Türkiye Uzay Ajansı Astro Hackathon Sivas Lideri Burak Aslan, "37 ilde eş zamanlı düzenleniyor. 48 saat boyunca kesintisiz bir maraton olarak düzenlenecek. Biz de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent ev sahipliğinde yarışmayı düzenliyoruz. Yarışmaya 18 takım katılıyor. 55 bireysel katılımcımız var. Takımlar halinde yarışıyorlar. 48 saat boyunca 27 probleme çözüm üretmeleri isteniyor. Yarışma sonunda yerelde ilk 3 kişiye Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent Kuluçka Merkezi'ne giriş ödülü verilecek. Ayrıca birincilik madalyası ve katılım belgeleri de verilecek. Sivas'ta birinci olanların da ulusal çapta Ankara'ya gitme fırsatı olacak. Daha önce Hackathon deneyimlememiş olan yarışmacılarımız da var. Hem onların ilk defa Hackathon deneyimlemesi, ayrıca Türkiye'nin uzay misyonu ve milli programı çerçevesinde aldığı aksiyon kapsamında gençlerin ve tüm uzaya ilgili olan kişiler bilgilenecek" diye konuştu.

Yarın sona erecek olan yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri verilecek. Yarışmada birinci olarak seçilecek proje ise Türkiye Uzay Ajansı merkezine gönderilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı