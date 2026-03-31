Ümraniye'de "TUA Astro Hackathon" etkinliği düzenlendi

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde bilim ve teknoloji meraklısı gençlerin uzay alanındaki farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen "TUA Astro Hackathon" etkinliğinin İstanbul Anadolu Yakası etabı gerçekleştirildi.

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜMMİAD ve Valentura işbirliğiyle, belediyenin sponsorluğunda hayata geçirilen TUA Astro Hackathon'un İstanbul Anadolu Yakası etabı Ümraniye Bilim Merkezinde yapıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik, teknoloji ve uzay bilimlerine ilgi duyan gençleri bir araya getirerek, yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen organizasyon olan Astro Hackathon kapsamında, 42 şehirde 43 yarışma düzenlendi.

Türkiye'nin "Milli Uzay Hamlesi" kapsamında belirlenen temalar doğrultusunda düzenlenen hackathonda, katılımcılar uzay ve teknoloji odaklı kritik problem başlıkları üzerinde çalıştı.

Ay yüzeyi için otonom rota optimizasyonu, haberleşme uyduları için yenilikçi radyasyon kalkanı tasarımı, Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi (BKZS) için sinyal doğrulama ve anti-spoofing sistemleri, uzay limanı lojistik ve çevresel etki simülasyonu gibi başlıkların yanı sıra güneş fırtınaları erken uyarı ağı geliştirilmesi, yörünge temizliği kapsamında uzay çöpü takip ve çarpışma analizi modeli, uzay sanayisi ekosistem eşleştirme platformu (B2B), afet yönetiminde yerli uydu verisi ve yapay zeka entegrasyonu, kapalı döngü uzay tarımı yaşam destek sistemleri ve derin uzay iletişiminde veri sıkıştırma algoritmaları gibi ileri düzey konular ele alındı.

Toplam 27 takım ve 105 katılımcının yer aldığı etkinlikte, gençler 48 saat boyunca yoğun bir tempoyla projelerini geliştirdi. Katılımcılar, mentör desteğiyle fikirlerini olgunlaştırırken hem teknik becerilerini geliştirme hem de ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliği deneyimi kazanma fırsatı buldu.

Sürecin sonunda finale kalan takımlar, projelerini jüri üyelerine sunarak değerlendirmeye alındı.

Ödül töreninde, jüri değerlendirmesi sonucunda en başarılı projeler ödüllendirildi. TUA Astro Hackathon 2026 İstanbul Ümraniye etabının şampiyonu CipCop takımı oldu.