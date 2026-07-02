Türk Tabipleri Birliği: Sivas Katliamı'nı Unutmadık, Unutturmayacağız

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği tarafından 2 Temmuz Sivas Katliamı'nın 33. yılı nedeniyle yapılan açıklamada, "Gerçek bir adalet sağlanana, sorumlular hak ettikleri cezayı alana ve bir daha benzer acılar yaşanmayacağına dair güvence oluşana dek adalet arayışımızı sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından "Sivas Katliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız" başlıklı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde aydınlarımıza, sanatçılarımıza ve gençlerimize yönelen ve 33 canımızı hayattan koparan o karanlık saldırının üzerinden 33 yıl geçti. Aradan geçen onca yıla rağmen acımız ilk günkü tazeliğini korurken, adalet arayışımızdaki kararlılığımızdan da bir an olsun vazgeçmedik. Biz hekimler için yaşatmak, yalnızca tıbbi bir görev değil; toplumsal hafızayı ve vicdanı yaşatma sorumluluğudur. Bu sorumluluk bilinciyle tekrar ifade ediyoruz; 33 canımızın yitip gitmesine neden olanlar kadar, katliam ortamını hazırlayanlar, göz yumanlar ve cezasızlık politikalarıyla failleri koruyanlar da bu karanlığın ortağıdır."

Sivas Katliamı; laikliğe, bilime, sanata ve insanlığın evrensel değerlerine yönelmiş bir saldırıdır. Bizler, hekimlik değerlerimizin gereği olarak bu karanlığa karşı aydınlığı, nefrete karşı barışı ve bilimi savunmaya devam edeceğiz. Meslektaşımız Dr. Behçet Aysan başta olmak üzere, yitirdiğimiz tüm canları saygıyla anıyoruz. Onlar; yazdıklarıyla, ürettikleriyle ve savundukları değerlerle bizlere ışık olmaya devam ediyorlar. TTB olarak; gerçek bir adalet sağlanana, sorumlular hak ettikleri cezayı alana ve bir daha benzer acılar yaşanmayacağına dair güvence oluşana dek adalet arayışımızı sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz."

Kaynak: ANKA