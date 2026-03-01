Türk Tabipleri Birliği: Halkların Yaşam ve Sağlık Hakkının, Savaşa Karşı Yaşamın ve Barışın Savunucusuyuz

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını ve bölgesel gerilimi artıran politikalarını kınadı. Açıklamada, "Orta Doğu halklarının kaderi bombardımanlarla, vekalet savaşlarıyla veya güç mücadeleleriyle belirlenemez. Bölgenin ihtiyacı yeni çatışmalar değil; demokratikleşme, eşitlik, laiklik ve barış içinde bir arada yaşamı güçlendirecek politikalardır" denildi.

TTB açıklamasında, savaşın yalnızca devletleri değil, halkların yaşamını hedef aldığını vurguladı ve "Ölüm, yaralanma, sakatlık, zorunlu göç, yoksulluk, açlık, salgın hastalık riski ve derin ruhsal travmalar savaşın kaçınılmaz sonuçlarıdır. Sağlık altyapısının zarar görmesi veya hedef alınması ise etkileri kuşaklar boyunca sürecek bir halk sağlığı krizine yol açar" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kapitalist-emperyalist sistemin kriz dönemlerinde savaşın yeniden paylaşım ve güç tahkim aracı olarak devreye sokulduğu belirtilerek, bu süreçlerin bedelini en çok işçiler, yoksullar, göçmenler, kadınlar, çocuklar, ezilen halklar ve sağlık emekçilerinin ödediği vurgulandı.

"Bölge ülkelerini gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"İran halkı bir yandan ülkelerindeki baskıcı ve otoriter uygulamalar altında yaşam mücadelesi verirken, diğer yandan dış askeri müdahalelerin tehdidiyle karşı karşıyadır. Emperyalist saldırılar hiçbir halkı özgürleştirmez; tersine bağımlılık ilişkilerini derinleştirir, eşitsizlikleri büyütür ve bölgesel istikrarsızlığı kalıcı hale getirir. Orta Doğu halklarının kaderi bombardımanlarla, vekalet savaşlarıyla veya güç mücadeleleriyle belirlenemez. Bölgenin ihtiyacı yeni çatışmalar değil; demokratikleşme, eşitlik, laiklik ve barış içinde bir arada yaşamı güçlendirecek politikalardır."

Türk Tabipleri Birliği olarak halkların yaşam ve sağlık hakkının, savaşa karşı yaşamın ve barışın savunucusuyuz.

Uluslararası toplumu, saldırıları derhal durdurmaya ve diplomatik çözüm yollarını işletmeye, bölge ülkelerini ise gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA