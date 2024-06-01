TTB, Sağlıkla İlgili Yayınlarda Şiddet Sahnesi Uyarısı Yaptı

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği, (TTB) son dönemde hekimlikle ilgili uygulamaların yer aldığı bazı dizi, film ve yayınlarda şiddet sahnelerine yer verildiği ve hekimlerin, sağlık çalışanlarının mesleki değerini geriletecek içeriklerin üretildiği gerekçesiyle senaristleri ve RTÜK'ü uyardı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) son dönemde sağlık alanı ile ilgili dizi, film ve yayınların senaryolarında tıbbi hataların olması, şiddet sahnelerine yer verilmesi ve hekimlerin, sağlık çalışanlarının mesleki değerini geriletecek içeriklerin üretilmesi üzerine Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ne (Senaristbir) bir yazı yazarak uyarılarda bulundu. Yazıda televizyon ve medya yapımcıları ile bu yayınları yayımlayan kanalların denetimi ile idari para cezası ve diğer tedbirlerin önleyici olabileceği kaydedildi. RTÜK'e gönderilen yazıda ek olarak; RTÜK Kanunu'nun "Genel Yayın Esasları" ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Yayın Hizmeti İlkeleri" kapsamındaki yasal düzenlemeler de anımsatıldı.

"idari para cezası ve diğer tedbirlerin alınması önleyici olabilecektir"

Söz konusu yayınlar nedeniyle hekimlerden TTB'ye çok sayıda şikayet bildirildiği belirtilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda hekimlikle ilgili uygulamaların yer aldığı dizi, film, televizyon ve medya yayınlarında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının itibarsızlaştırılması, senaryolarda şiddet, zorbalık gibi hekimlerin mesleki bağımsızlığını kesintiye uğratan sahnelerin yer alması, bu gibi durumların toplumda hekimler ve sağlık çalışanlarının mesleki değerlerini ve önemini geriletecek riskleri taşıması senaryolarda yer alan tıbbi hataların toplumda sağlıkla ilgili konularda yanlış algı ve kanının oluşmasına katkı sağlaması gibi durumlarla karşı karşıyayız. TTB'ye söz konusu yayınlar hakkında çok sayıda şikayet bildirilmiştir. Bu yayınlar, görevlerini yaparken hiçbir şekilde ayırım gözetmeyen sağlık çalışanlarına yönelik küçük düşürücü anlamlar içermekte ve hekimlik mesleğini hedef göstermektedir. Birçoğu toplumda rol model olmuş dizi oyuncularının sağlık çalışanlarına yönelik şiddet içeren sahnelerde yer alması, toplumumuzda bu tarz davranışların yaygınlaşmasında özendirici nitelik oluşturmaktadır. Kamuoyunda önemli bir izlenme oranı bulunan bu yayınlarda bu şekilde sahnelerin yer alması, zor şartlar altında mesleğini yapmaya çalışan sağlık çalışanlarını hedef haline getirmektedir.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı bir ortamda, bu gibi sahnelerin sağlıkta şiddeti tırmandırdığı açıktır. Bu vahim tabloya katkıda bulunan televizyon ve medya yayınlarının yapımcılarını ve bu yayınları yayımlayan ve hekimlerin yoğun tepkilerine neden olan kanalların denetimi ile idari para cezası ve diğer tedbirlerin alınması önleyici olabilecektir."