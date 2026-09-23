TTB, Sağlık Bakanlığı ve SGK'dan MEDULA'daki onay yükümlülüğünü kaldırmasını istedi

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(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı ve SGK'ya başvurarak 1 Eylül 2026 itibarıyla MEDULA sistemi üzerinden hekimlere getirilen tıbbi işlemlere ilişkin kayıtları elektronik imza ile kontrol ve onaylama yükümlülüğünün sonlandırılmasını istedi. TTB, yüzlerce verinin hekimler tarafından tek tek denetlenmesinin sağlık hizmetine ayrılması gereken zaman ve emeği kısıtlayacağını belirtti.

TTB, kamu sağlık kurumları ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında elektronik veri ve faturalandırma işlemlerinin yürütüldüğü Medikal Ulak (MEDULA) sistemi üzerinden hekimlere getirilen kontrol ve onay yükümlülüğüne ilişkin Sağlık Bakanlığı ve SGK'ye yazı gönderdi. TTB, 1 Eylül 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanan düzenlemenin hekimlerde ve hastalarda yaratabileceği mağduriyetlere dikkati çekerek uygulamanın sonlandırılmasını istedi.

TTB tarafından 22 Eylül 2026 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve SGK'ye gönderilen yazılarda, MEDULA sisteminde yapılan değişiklikle hekimlerden tıbbi işlemlere ilişkin kayıtları şahsi elektronik imzalarını kullanarak kontrol etmesinin ve onaylamasının istendiği belirtildi.

Tabip odalarına gelen başvurularda ise buna ek olarak hatalı, eksik veya mükerrer kayıtların tespit edilmesi halinde ret işlemi yapılmayarak durumun hastanelerin bilgi işlem birimlerine bildirilmesi yönünde sözlü talimatlar verildiği aktarıldı.

Yazıda, hekimlerin asli görev ve sorumluluğunun "hastaların teşhis, tedavi ve takip süreçlerini mesleki etik, bilgi ve bilimsel gerekler doğrultusunda yürütmek" olduğu hatırlatıldı.

Faturalandırma, dönem sonlandırma, idari ve mali kontrol ile bunlara ilişkin teknik veri işlemlerinin sağlık hizmeti sunumundan farklı bir iş alanı oluşturduğu vurgulanan yazıda, hekimlerin görev tanımları ve mesleki yetkinlikleri dışında kalan bir konuda yüzlerce veriyi tek tek denetleyerek onaylamasının sağlık hizmetine ayrılması gereken emeği ve zamanı kısıtlayacağı belirtildi.

TTB, bunun sağlık hizmetinin niteliği ve sürekliliğine zarar verebileceğine dikkati çekti.

Yazıda, söz konusu uygulamanın hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılıkları ile hekimlerde ve hastalarda yaratabileceği olası mağduriyetlerin değerlendirilmesi ve uygulamanın sonlandırılması talep edildi.

Kaynak: ANKA