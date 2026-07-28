Danıştay, özel sağlık kuruluşları yönetmeliğinin bazı hükümlerini durdurdu

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Danıştay'da açtıkları davalarda, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'in hekimlerin çalışma hakkını ve hastaların sağlık hakkına erişimini kısıtlayan kimi hükümlerinin yürütmesinin durdurulduğunu bildirdi.

Türk Tabipleri Birliği, 19 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'in bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle yargıya başvurmuştu.

Davayı inceleyen Danıştay 10. Dairesi, yürütmenin durdurulması talebinin kısmen kabulüne karar verdi.

TTB'nin aktardığı karara göre, mahkeme, tıp merkezlerinin en az 3 bin metrekare kapalı alana sahip olma zorunluluğunu hukuka aykırı buldu. Kararda, bu düzenlemenin hem hekimlerin serbest çalışma hakkını orantısız biçimde sınırlandırdığı hem de hastaların sağlık hizmetine erişimini engellediği belirtildi.

Mahkeme, hekimlere getirilen sözleşme zorunluluğunu da "planlama yapılmadığı, düzenlemenin sebep unsurlarının somut olarak ortaya konulmadığı ve idarenin takdir yetkisinin hukukun genel ilkeleri, kamu yararı ile sağlık hizmetinin gereklerine uygun kullanılmadığı" gerekçeleriyle hukuka aykırı buldu.

Hekimin hastasını başka bir tıp merkezinde işleme alabilmesi için özel izin alınmasını öngören düzenlemenin yürütmesini de "prosedürün belirsizliği" nedeniyle durduran mahkeme, düzenlemeyle getirilen kota sınırlamasından muaf tutulmaya ilişkin geçici maddenin de hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Yönetmeliğe eklenen prensipler listesinde de hukuka aykırılıklar tespit eden mahkeme, listedeki maddelerin soyut, muğlak, sınırları belirsiz, keyfiliğe yol açabilecek nitelikte olduğunu ve uygulamada birliği sağlama amacından yoksun bulunduğunu vurguladı.

Danıştay 10. Dairesi, iptali istenen diğer maddelere ilişkin yürütmenin durdurulması talebini reddetti. TTB Hukuk Bürosu, ret kararına karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz başvurusunda bulunacağını açıkladı.

Kaynak: ANKA