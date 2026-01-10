Haberler

Ttb'den, Dem Parti'ye Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti, TBMM'de DEM Parti grubunu ziyaret ederek sağlık emekçilerinin sorunları ve hukuki düzenleme ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

(ANKARA)- Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Dem Parti'yiz ziyaret etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), DEM Parti grubunu ziyaret ederek DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve milletvekilleri ile görüştü. DEM Parti'nin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan görüşmeye ilişkin detaylar şu şekilde:

"Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti, Meclis grubumuzu ziyaret ederek Grup Başkanvekilimiz Sezai Temelli ve milletvekillerimizle bir araya geldi.

Görüşmede; Disiplin Yönetmeliği ile malpraktis süreçlerinde hekimlerin ve sağlık emekçilerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar ele alındı. Bu alanlarda yaşanan hak kayıplarının giderilmesi, adil ve güvenceli bir sağlık sistemi için hukuki düzenleme ihtiyacı değerlendirildi.

Sağlık hizmetinin niteliğini koruyan, hekimlerin mesleki bağımsızlığını ve toplumun sağlık hakkını güvence altına alan düzenlemeler için ortak çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu."

Kaynak: ANKA / Güncel
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı