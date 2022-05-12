Ttb'den, Kaftancıoğlu'na Destek Mesajı: 'Her Türlü Sesin Susturulduğu, Antidemokratik Uygulamaları Kabul Etmiyoruz '

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak ve mahkümiyet kararlarını onamasına tepki gösterdi. TTB, "Demokrasinin sağlığın şartı olduğunu bilen bir mesleğin mensupları olarak Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayız. Meslektaşımız nezdinde cezalandırılan adalet, özgürlük ve demokrasi talebidir. Her türlü sesin susturulduğu, antidemokratik uygulamaları kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

TTB, Yargıtay'ın, Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkumiyet kararlarını onamasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu'na destek mesajı yayınlayan TTB, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Demokrasinin sağlığın şartı olduğunu bilen bir mesleğin mensupları olarak Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayız. Meslektaşımız nezdinde cezalandırılan adalet, özgürlük ve demokrasi talebidir. Her türlü sesin susturulduğu, antidemokratik uygulamaları kabul etmiyoruz."

"YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ"

TTB Merkez Konseyi Başkanı ve TİHV Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Korur Fincancı da sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili Canan Kaftancıoğlu'na biçilen ceza ve siyasi yasak kararı, Gezi davasında yağan ağır cezalar, HDP'ye yönelik saldırılar, her biri bizim demokrasi, adalet ve özgürlükler için daha da kuvvetli bir dayanışma içinde olmamızı zorunlu kılıyor. ya hep beraber ya hiçbirimiz!"