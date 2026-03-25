Ttakla atan otomobilin sürücüsü öldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Ali Eren Kayar (19) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Keşan-Malkara kara yolundaki Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Malkara'dan Keşan yönüne giden Ali Eren Kayar'ın kontrolünü yitirdiği 34 GGM 080 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, Kayar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Eren Kayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kayar'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

