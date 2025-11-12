TSK'ya Ait C130 Tipi Kargo Uçağı Düştü... Msb: Ekiplerimiz Çalışmalarına Devam Ediyor

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli şekilde devam ediyor" bilgisini verdi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının dün Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki Signagi bölgesinde düşmesi sonucu 20 asker şehit oldu. MSB tarafından uçağın düştüğü bölgedeki çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli şekilde devam ediyor. Kaza ile ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmekte olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."