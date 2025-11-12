Haberler

TSK'ya Ait C130 Tipi Kargo Uçağı Düştü... Msb: Ekiplerimiz Çalışmalarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli şekilde devam ediyor" bilgisini verdi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli şekilde devam ediyor" bilgisini verdi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının dün Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki Signagi bölgesinde düşmesi sonucu 20 asker şehit oldu. MSB tarafından uçağın düştüğü bölgedeki çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli şekilde devam ediyor. Kaza ile ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmekte olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Dünyaca ünlü yıldız Sterling'in evine bir kez daha hırsız girdi

Dünyaca ünlü yıldızın evine bir kez daha hırsız girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.